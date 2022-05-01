Bayram öncesi Aydın’da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu

Geçtiğimiz bayramlarda koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sevdiklerinin kabirlerini ziyaret edemeyen Aydınlı vatandaşlar, normalleşme ile birlikte Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklara akın etti.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Kemer ve Tellidede Mezarlıkları başta olmak üzere il genelindeki tüm mezarlıklar, en yoğun arife günlerinden birini yaşadı. Geçtiğimiz bayramlarda koronavirüs ile mücadele çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı sevdiklerinin kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar bu bayram arifesini mezarlık ziyaretine ayırdı. Mezarlıklar ziyaretçilerle dolup taşarken, yakınlarının kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okuyarak dua eden vatandaşlar, kabirlerin genel temizliklerini yaparak çiçek dikti. Mezarlık girişlerindeki tezgahlarda mersin ve çiçek satışı yapan vatandaşlar da yaşanan yoğunluktan dolayı adeta çifte bayram yaşadı. Mezarlık yollarında da oluşan yaya ve araç trafiği nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevli ekipler gün boyunca olumsuzluk yaşanmaması için çaba sarf etti.