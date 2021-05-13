Bayram boyunca çiğ süt toplanacak

Aydın İl tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, bayram süresince sütlerin toplanması ile ilgili açıklamada bulundu.

İl Müdürü Ökdem yaptığı açıklamada, “Çiğ sütte Nisan ve Mayıs aylarında talep daralması ve mevsimsel arz fazlalığına bağlı olarak piyasanın regülasyonu amacıyla Et ve Süt Kurumu tarafından üretici örgütleri aracılığıyla çiğ süt alınarak süt tozuna işlenmesi faaliyetlerine devam edilmektedir. Bayramda süt toplama faaliyetlerinin devam etmesi ve süt bırakmanın yaşanmaması veya en aza indirilmesi için İl Müdürlüğü olarak Üretici örgütleri ve ilgili firmalarla yoğun temaslarımız olmuştur. Yapılan istişareler neticesinde, İlimizde süt tozu yapan firmalarının bayramda faaliyette kalmaları sağlanarak, firmaların da desteğiyle kapasite üzeri süt tozu işlenmeye bayramda da devam edilmektedir. Bayram süresince sınırsız süt tozu kotasıyla çalışılacaktır. Bu süreçte Müdürlüğümüze destek sağlayan çiğ süt toplayan ve işleyen işletmeler başta olmak üzere bütün sektöre teşekkür ederiz. Bu vesile ile tüm üreticilerimizin bayramını kutlar, sağlıklı ve bereketli günler dilerim” dedi.