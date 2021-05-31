Başsavcı Tüten’den tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulması için çalışma başlatıldı. Kampanyanın ilk bağışını Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten yaptı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan ‘Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü’ kapsamında bugün kitap bağış kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda Aydın Adliyesi B Blok girişinde katılımda bulunmak isteyenler için stant açıldı. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı standı ziyaret ederek kampanyanın ilk bağışını yaptı. Başsavcı Tüten, "Bizler de bu kampanyaya hem adliye personeli hem de vatandaşlardan kitap bağışı bekliyoruz. İlk kitap bağışını ben yapmak istedim. Dünya klasiklerinden oluşan iki setin birini kapalı birini açık cezaevine hediye ediyorum. Kampanyamız hayırlı olsun, inşallah bağışı bol olur" dedi. Konuşmasının ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten tarafından Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer’e kitaplar teslim edildi.