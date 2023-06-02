Basketbol finallerinin adresi Aydın oldu

Sporun tabana yayılması amacıyla ülke genelinde çeşitli branşlarda düzenlenen okullar arası turnuvalar çerçevesinde gerçekleştirilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Küçükler Kız Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları Aydın’ın ev sahipliğinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla ülke genelinde çeşitli branşlarda düzenlenen okullar arası turnuvalar, büyük heyecana sahne olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Küçükler Kız Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, açılış seremonisi ile başladı. Ülke genelinden 8 ilden 8 erkek ve 7 kız olmak üzere 15 takımın, ter dökeceği şampiyonada genç sporcular hünerlerini sergileyecek. Aydın Mimar Sinan ve Atatürk Spor salonlarında oynanacak olan mücadele 5 gün sürecek.

Açılış seremonisinin ardından şampiyona Ankara ve Konya takımlarının maçları ile başladı. Çekişmeli anlara sahne olan şampiyonada genç sporcular, şampiyonluk için ter dökecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şampiyonanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turizm ve spor şehri olmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek “Küçükler Türkiye Basketbol birinciliği Aydın’da oluyor bu sene. Bugün açılışını gerçekleştirdik. Tabi 15 tane farklı illerden takımlarımızı Aydın’da misafir ediyoruz şu anda. Sporla ilgili şube müdürlerimiz, Basketbol İl Temsilciliğimiz misafirlerimiz ile ilgili tüm desteği veriyorlar. En iyi şekilde ev sahipliği yapmak için koşturuyorlar. Aydın’ı spor şehri yapmak için mücadelemiz ve çalışmalarımız devam ediyor” dedi.