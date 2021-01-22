Başkan Yalçın’dan MTV ve vize ücreti talebi

Aydın Efeler Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın, Korona virüs tedbirleri kapsamında şoför esnafının zor günler geçirdiğini belirterek, gelir kaybı desteklemeleri için devlete teşekkür etti ve şoför esnafından Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve vize ücretinin alınmamasının da esnafı bir nebze daha rahatlatacağını ifade etti.

Gelir kaybı desteğine başvuran ve başvuruları onaylanan vatandaşlar ödemelerini almaya başladı. Aydın Efeler Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın da 3 ay süreceği açıklanan desteğin ilk ödemesini aldıklarını ifade ederek, "Gelir kaybı desteklerimizin Ocak ayı ödemeleri hesaplarımıza yattı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Covid-19 salgını başladığı günden bu yana tüm esnafımız çok zor günler geçirmekte. Devletimiz imkanları çerçevesinde bizlere 3 ay boyunca biner TL olmak üzere toplam 3 bin TL gelir kaybımız karşılığında hesaplarımıza yatacaktır. İlk bin TL’ler hesaplarımıza yattı. Hepimizin dileği bu 3 aylık desteğin sonunda aşılarında yapılmasıyla hayat normalleşir ve başka destekler almadan kendi kendimize tekrar yetmeye başlarız. Pandeminin devam etmesi halinde ise bu desteklerin devam etmesi gerekir" dedi.

Ocak ayının kendileri için ekstra masraf ayı olduğunu hatırlatan Yalçın, "Ocak ayı bizim için ekstra masraf demektir. Gerek belediye vizelerimiz gerek MTV taksitlerimizi bu ay içerisinde yatırmak zorundayız. Büyükşehir vize işlemlerimiz için 6 aylık öteleme kararı almıştır. Yıllık vize işlemleri için alınan 595 TL’nin de pandemi sebebiyle alınmaması esnafımıza nefes aldıracaktır" diye konuştu.

MTV ödemelerinin de alınmaması yönünde bir kararın şoförlere biraz daha rahatlama sağlatacağını belirten Başkan Yalçın, "Cumhurbaşkanımız da özellikle toplu taşıma araçları için motorlu taşıtlar vergisini pandemi sebebiyle almaz ise, zor günler geçiren ve ekonomik sıkıntı içinde olan esnafımız için ayrı bir destek ve moral olacaktır" ifadelerini kullanarak aldıkları desteklemeler için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakan Ruhsat Pekcan’a teşekkür etti.