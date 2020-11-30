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Başkan Yalçın, Dünya Şoförler Günü’nü kutladı

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, ’Dünya Şoförler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

AYDIN 30.11.2020, 17:45
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Başkan Yalçın, Dünya Şoförler Günü’nü kutladı
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Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, ’Dünya Şoförler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Dünya Şoförler Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Başkan Yalçın, pandemi sürecinde sağlıkçılardan sonra en fazla risk grubunda, şoförlerin yer aldığını vurguladı. Başkan Yalçın paylaştığı mesajında, “Tekerlerin üzerinde rızıklarının peşinde olan, müşterilerini kendi ailesinden fazla gören, gecesi gündüzü yollarda geçen ve sağlıkçılardan sonra en büyük risk grubunda olan tüm şoförlerimizin gününü kutlar, kazasız belasız sağlıklı günler dilerim” ifadelerine yer verdi.
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