Başkan Ünal, 3 oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor’da yönetim tarafından yapılan açıklamada daha önce affedilen 3 futbolcu için bu kez kadro dışı bırakılma kararı alındı. Açıklamayı yapan Kulüp Başkanı Ünal Önal; "Gökhan Göksu, Anıl Arıcıoğlu ile Yılmaz Basravi’yi düşük performans ve takıma uyumları sağlanamadığı için kadro dışı bıraktık" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 7 puanla düşme hattından çıkmaya çalışan ve zor günler yaşayan Eşin Group Nazilli Belediyespor, ligdeki kötü gidişe "dur" demek için yeni kararlar aldı. Teknik direktör Cihan Erdil’le bir toplantı yapan Başkan Ünal Önal ve yönetim kurulu üyeleri, toplantının ardından alınan kararları Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri toplantı salonunda basın açıklaması ile duyurdu. Başkan Önal, toplantı sonunda Gökhan Göksu, Anıl Arıcıoğlu ve Yılmaz Basravi’nin kadro dışı bırakılmasına karar verdiklerini, bu kararı da oyuncuların düşük performans ve takımla uyumun sağlanamaması gerekçesiyle alındığı dile getirildi. Mevcut durumun yönetim başta olmak üzere tün camiayı üzdüğünü ifade eden Başkan Önal, takımın faydasına olacaksa görevi bırakabileceğini belirterek, herkesi takıma sahip çıkmaya davet etti.

“Yönetimde bir kan değişikliği düşünüyorum”

Bugüne kadar gelinen süreçte alınan sonuçlara bakıldığında kendilerini başarısız gördüklerini ifade eden Başkan Ünal; "İnegöl yenilgisi tüm camiayı üzdüğü gibi bizi de çok üzdü. Hedefimiz 15 puandı ama içinde bulunduğumuz durumda 7 puanda kaldık. Nasıl daha verimli olabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. 15 yeni transferimizle beklentimiz baya yüksekti. Herkesten destek bekliyoruz. Önümüzde 9 maç var ve nasıl 15 puan alabiliriz telaşındayız. Tamir edebileceğimiz bir devre arası var. İşlerimin yoğunluğundan dolayı görevi devretme düşüncesindeydim ancak yönetimdeki arkadaşlarımızla aynı paydada buluşamayınca bir süre daha devam etmeye karar verdim. Düş kırıklığına uğradığım bir takım transferler var. Şu anda başarısız bir tablo görüyorum, daha iyi yerlere getirmek için çabalıyoruz. Bu kulübün maddi ve manevi her zaman destekçisiyim. Kötü günlerde takımı hırpalamak kolay, bizler kendimizi sorguluyoruz. Bu başarısızlık bizim başarısızlığımızdır, kendimi sorumlu tutarım. Asıl notu sezon sonunda alacağız” dedi.

Kulüp Başkanı Ünal Önal, Erdil’e güvendiklerini ve yola devam edeceklerini belirterek, “Devre arasına kadar bu oyuncularla devam etmek zorundayız. Onlara güvenmeliyiz. Basınımızla, taraftarımızla, yönetimimizle hep birlikte destek olarak ilk yarı bitimine kadar bu sıralardan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız. Teknik Direktörümüz Cihan Erdil’den, en iyi verimi almak istiyoruz. Nazilli Belediyespor’u herkes karşılıksız sevmeli” dedi.

"Bireysel hatalar sonucu goller yedik"

Takımın mental olarak düşük seviyede olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Cihan Erdil ise “Hiçbir zaman sorun odaklı değilim, sonuç odaklı olup bir şeyleri geliştirmeye çalışırım. Şu anda geldiğimiz nokta da takımımız mental olarak düşük bir seviyede olduğu için biz bunu ‘nasıl yükseltiriz?’ diye yoğun çalışma içerisine girdik. Bireysel hataların çok olduğu bir dönemdeyiz ve kesinlikle kazanabileceğimiz maçtan mağlup ayrıldık. İnşallah bundan sonra ki süreçler bizim için daha iyi olur” dedi.