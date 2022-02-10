Başkan Ülken’den, Süper Lig hakemi Şimşek’e teşekkür

Aydın’ın yetiştirdiği futbol hakemlerinden olan ve Süper Lig’de görev yapan Bahattin Şimşek, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken’i ziyaret etti.

Süper Lig hakemlerinden Bahattin Şimşek, memleketi Aydın’a geldi. Aydın’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Şimşek, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Ülken, sosyal medya üzerinden, Şimşek ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak “Süper Lig hakemlerimizden hemşehrimiz Bahattin Şimşek kardeşim ziyaretime geldi. Bir Aydınlı’nın başarılarıyla gurur duyuyor ve devamını diliyorum” dedi.