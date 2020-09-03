Başkan Ülken, ilk 10’a giren Aydınlı firmayı tebrik etti
AYDIN TİCARET ODASI BAŞKANI HAKAN ÜLKEN, TÜRKİYE’DE 3200 FİRMA İÇERİSİNDEN İLK 10’A GİREREK AYDIN’I GURURLANDIRAN POLAT MAKİNE’NİN SAHİPLERİNE TEBRİK ETTİ.
Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Türkiye’de 3200 firma içerisinden ilk 10’a girerek Aydın’ı gururlandıran Polat Makine’nin sahiplerine tebrik etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, aynı zamanda AYTO Üyesi olan Polat Makine’nin başarısı ile gurur duyduklarını kaydederek “Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın ilk çağrısına ilişkin destek verilecek 10 projenin duyurusu yapıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, MESS Teknoloji merkezinde düzenlenen ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni’ nde açıklanan proje kapsamında 3 bin 200 firma içerisinden ilk 10’a girerek destek alan firmalar arasında ilimizden, üyemiz Polat Makine superkritik akışkan ekstraksiyon ve santrifüj sistemleri üretimi projesi ile yer aldı. Söz konusu girişim ile cari açık verilen kritik sektörlerden biri olan makine sektöründe seri üretime başlanması ile dışa bağımlılık önlenerek yerli ve milli üretime geçilmesi hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. Üyemiz Polat Makine’nin sahibi Polat Ailesi ve çalışanlarını başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.
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