Başkan Tuncel’den, Kaymakam Güney ile bir araya geldi

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Söke’de geçtiğimiz hafta göreve başlayan yeni Kaymakam Ümit Hüseyin Güney’i, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel beraberinde Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile birlikte ziyaret etti. Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney’e görevinde başarılar dileyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.