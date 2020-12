Başkan Tuncel’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bugün herhangi bir engeli olmayan birinin, bir gün engelli olabileceği düşüncesini unutmaması gerektiğini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; engelli vatandaşların toplum içinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel mesajında; “Engellilik; sadece engelli vatandaşlarımız ve ailelerini değil, tüm toplumu ilgilendiren konudur. Engeli olmayan her birey bir gün engelli olabileceğini düşünerek hareket etmeli, engelli vatandaşlarımızın da bu toplum içerisinde yer alan ve hayata önemli katkılar sağlayan bireyler olduğunu unutmamalıdır. Hiç şüphesiz sosyal devlet olmanın gerekliliklerinden biri, toplumun tüm kesimlerine eğitim ve sağlık gibi her alanda yeterli hizmet vermek; toplumun her kesiminin ferah ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımız için sosyal devlet olabilmenin gereği olan daha uygun koşulların sağlandığı günler dilerken; engelli vatandaşlarımızı kutluyor ve Aileleri ile sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam geçirmelerini diliyorum” ifadelerine yer verdi.