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Başkan Tuncel’den 10 Kasım Mesajı

SÖKE BELEDİYE BAŞKANI LEVENT TUNCEL

AYDIN 09.11.2020, 14:34
Başkan Tuncel’den 10 Kasım Mesajı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Tuncel mesajında "10 Kasım’lar sadece anma günleri değil, daha iyi anlama ve yorumlama günleri olmalıdır" dedi.

Başkan Tuncel mesajında şunları kaydetti; “Ulusumuzu geleceğin uygar dünyasına taşıyan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü kalplerimizde bir hatıra gibi değil, düşüncelerimize yön veren canlı bir gerçek olarak yaşatmalıyız. 10 Kasım’lar sadece anma günleri değil; Atatürk’ü daha iyi anlama, daha iyi yorumlama günleri olmalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, eşsiz fikir ve devlet adamı Ulu Önderimiz Atatürk’ü, ölümsüzlüğe uğurladığımız günün 82’inci yıl dönümünde özlemle anıyoruz. İlke, Devrim ve Cumhuriyetinin savunucusuyuz” ifadelerini kullandı.

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