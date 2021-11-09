Başkan Tuncel’den 10 Kasım Atatürk’ü Anma mesajı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 83. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

10 Kasımların sadece anma günü olmadığının altını çizen Başkan Tuncel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet’in değerlerini koruma, devrim ve ilkelerine sahip çıkma, düşüncelerini benimseme ve aydınlattığı yolda yürümenin ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşıyacağını söyledi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yayınladığı mesajında; “Mustafa Kemal Atatürk’ü kalplerimizde bir hatıra gibi değil, düşüncelerimize yön veren bir gerçek olarak yaşatıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz fikir ve devlet adamı, ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlanışının 83. yıldönümünde özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. İlke, devrim ve Cumhuriyetinin savunucusuyuz” ifadelerine yer verdi.