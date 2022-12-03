Başkan Tuncel, Söke Ticaret Odası’nın yeni yönetimi ağırladı

Söke Ticaret Odası’nın yeni yönetimi Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar ve Meclis Başkanı Veysel Kara önderliğinde yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan heyetin ziyaretinde Söke Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa İberya Arıkan ve Veli Devrim Yerli de bulundu.

Başkan Tuncel, Söke Ticaret Odası’nın yeni yönetim ve meclisini kutlarken, görevlerinde başarılar diledi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar ise Söke ile ilgili işbirliği ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını söyledi. Ticaret Odası olarak öncelikli projelerinin yeni hizmet binası olduğunu belirten Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, bu konuda belediyeden de destek beklediklerini ifade etti. Hizmet binasının yapılması için yer arayışlarının olduğunu belirten Metin Sakalar; “Söke’nin menfaatine olan bu projede belediyemizin destek ve önerileri de bizim için çok önemli” dedi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke ile ilgili her konuda ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar kendilerini misafir eden ve sıcak ilgiyle karşılayan Başkan Tuncel’e teşekkür etti.