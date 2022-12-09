Başkan Tuncel buğday ekimini yerinde inceledi

Söke Belediyesi’nin yeni sezon buğday ekimi tamamlandı. Tarla hazırlıklarının ardından başlatılan buğday tohumlarının toprakla buluşturulması son buldu. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de buğday tohumlarını elleriyle toprağa serpti.

Buğday üretimini gerçekleştiren Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibinden buğday ekimi ile ilgili bilgiler de aldı. Ziraat Mühendisi M. Orkun Ünsel ve Şef Hüseyin Anık’dan yapılan arazide yapılan teknik çalışmaları dinleyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, yeni üretim sezonunun hayırlı olmasını diledi.

İki yıldır projeyi başarı ile yürüttüklerini belirten Başkan Tuncel, “Üretimden elde edilen bereketi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşmanın mutluluğunu bu yılda yaşayacağız. Emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.