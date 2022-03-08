Başkan Sürücü, karaya vuran çizgili yunusu inceledi

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Pamucak sahilinde karaya vuran çizgili yunusu inceledi. Trol ağına takılarak öldüğü düşünülen yunus, eğitim araştırmaları için üniversiteye götürüldü.

Küçük Menderes Nehri’nin deniz döküldüğü alana yakın bir bölgede bir yunusun karaya vurduğu tespit edildi. İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Pamucak sahilinde meydana gelen olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, yunusun üzerinde yapılan incelemeler sonrasında türünün çizgili yunus olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Üzerinde herhangi bir yara ve kesi izine rastlanmayan yunusun ise trol ağlarına yakalanarak boğulma sonucu öldüğü düşünülüyor.

Genelde yunusların trol ağlarına takılarak ya da plastik atıklar sebebi ile öldüğünü ifade eden Sürücü; “Selçuk İlçesine bağlı Pamucak sahilinde Küçük Menderes Nehri’nin denize döküldüğü alana yakın bir yerde bir yunusun kumullara geldiği ihbarı aldık. Yunus üzerinde yaptığımız incelemelerde türünün Çizgili Yunus olduğu ve herhangi bir yara ve kesi izlerine rastlanmadığı görüldü. Yunusun hedef dışı av olarak muhtemelen trol ağlarına yakalandığı ve sonucunda boğularak öldüğünü tahmin etmekteyiz. Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan Yunusların bölgemizdeki ölümlerine bakıldığında, genellikle trol ağlarına takılarak ve plastik atıklar gibi nedenlerle öldüklerini görmekteyiz. Nadir de olsa geçtiğimiz ay karaya vuran yunusta olduğu gibi bazen kasti ölümler de yaşanmaktadır. Yunustan doku örnekleri alarak, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’na (TÜDAV) gönderdik. Bilim danışmanı üyemiz Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç ONMUŞ (Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve asistanlarına yunus teslim edildi” dedi.

Ekipler tarafından kaldırılan yunusun eğitim amaçlı üniversiteye götürüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Onmuş; “EKODOSD’un haber verdiği yunus, ülkemizin nadir ve güzel türlerinden biri olan Çizgili Yunus. Kuvvetli muhtemel yunusun trol ağlarına takılarak öldüğünü düşünmekteyiz. Görülen hiçbir yarası yok. Oldukça taze denize yeni atılmış görünüyor. Yunusun çürüyüp gitmesini engellemek ve eğitimlerde kullanılması için plastine etmeyi düşünüyoruz. Prof. Dr. Okan Bilge’yle birlikte önce dondurup daha sonra plastinasyon yapıp, eğitim amaçlı müzede sergilenmesi ve bilimsel araştırma amaçlı kullanılması için üniversiteye götürüyoruz” dedi.