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Başkan Şenkal’dan Başkan Çerçioğlu’na Teşekkür

Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyetini sürdüren Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, Korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan ve zorlu günler geçiren üyelerine verilen sosyal destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

AYDIN 10.01.2021, 12:27
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Başkan Şenkal’dan Başkan Çerçioğlu’na Teşekkür

Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyetini sürdüren Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, Korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan ve zorlu günler geçiren üyelerine verilen sosyal destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına hız kesmeden devam Aydın Büyükşehir Belediyesi, ikinci karantina dönemine zorluklar içinde giriş yapan kahveci esnafına desteğini sürdürdü. Ekonomik olarak zorlu günler geçiren esnaf için hazırlanan yardım kolileri, Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBA ekipleri tarafından teslim edildi. Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal mağdur durumda olan üyelerine verilen sosyal destek nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

“Pandeminin en büyük mağduru biziz”

Pandeminin ilk başladığı zamanlarda yaklaşık 2 buçuk ay kıraathanelerin kapalı kaldığını söyleyen Birol Şenkal, “Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar uzun süre kahvelerimiz kapanmak zorunda kaldı. Bu yüzden çok mağdur olduk. Zor durumda olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz ama sesimizi duyuramıyoruz. Bizi anlayan olmadığı için çok üzülüyoruz. Evde ekmek bekleyen çoluğumuz çocuğumuz var, kahvelerimizde çalışan personellerimiz var. Yine bizlerin verdiği kira ile geçiren dükkan sahipleri var. Bizim mağdur olduğumuz gibi bu insanlar da çok mağdur durumda. Sigortamız ve BAĞ-KUR ödemelerimiz devam ediyor. İşin içinden nasıl çıkacağımızı şaşırmış durumdayız. 10 aydan beri feryat ediyor, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sesimizi duymuyorlar. Açıklanan paketler bizim yaramıza merhem olmuyor. Devletimiz sağ olsun hibe ve kira desteği yaptı ama açık olan esnaf ile kapalı esnafı aynı kefeye soktular. Kapalı olan esnafımızın hiçbir yerden geliri yok. Bizim meslek grupları içinde ayrıcalığımızın olması lazım. Pandemi sürecinde en çok mağdur olan meslek grupları kahveci, kantinci ve servisçilerdir. Borçlarımız 10 misli oldu. Borçlarımızı ödeyemiyoruz, sicillerimiz bozuldu. Bankalarda güvenirliğimiz kalmadı. Bankalara ve esnaf kefalete gidip kredi istiyoruz, bizi zurnanın en son deliği olarak görüyorlar. Bizi vasıfsız esnaf olarak görüyorlar. Kredi vermek istemiyorlar, verseler de ödeyemez diye düşük kredi vermek istiyorlar. Biz çok zor durumdayız. İmdat diyorum imdat” dedi.

“Özlem başkan bizi unutmadı, gönlümüzü aldı”

Borçları nedeniyle evden çıkamayan üyelerinin olduğunu ve bunun çok üzücü bir durum olduğunu söyleyen Şenkal, “Bizim feryadımızı duyup da bize yardımcı olan ve olmak isteyen kurumlara da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Alınan tedbirler nedeniyle kahvelerimiz ilk kez kapandığı sırada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem hanım bizi unutmadı, yardım paketi göndererek gönlümüzü aldı. 1 Haziran’da kahvelerimiz tekrar açıldı ama açılmış gibi değildi, kısıtlamalı açıldı. Oyunlar serbest olmadığı için kahveler açık olsa ne olur olmasa ne olurdu. Kapalı gibiydik, giderlerimizi yine karşılayamıyorduk. O dönemde de işyerlerimiz açılmadan önce ve açıldıktan sonra Büyükşehir ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Esnaflarımıza hijyen kiti ve maske dağıtımı yapıldı. Bizimle ilgilendiler sağ olsunlar. Yine ikinci kez kapatılma kararının ardından Büyükşehir belediyesi kuru gıda desteği sağladı. Bu nedenle bizleri unutmayarak her zaman desteğini gösteren başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
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