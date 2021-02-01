banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Son Dakika: İzmir'de depremler durmuyor: Yeni deprem 5.1 büyüklüğünde
Son Dakika: İzmir'de depremler durmuyor: Yeni deprem 5.1 büyüklüğünde
Altında yükseliş beklentisi sürüyor
Altında yükseliş beklentisi sürüyor
Avrasya Tüneli geçiş ücreti yüzde 26 zamlandı
Avrasya Tüneli geçiş ücreti yüzde 26 zamlandı
Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti... Atilla Pakdemir kimdir?
Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti... Atilla Pakdemir kimdir?

Başkan Saraç; Bu zorlu süreçte esnafımıza 2 milyar 110 milyon kredi imkanı sunduk

3. Bölge (Aydın-Muğla İlleri) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, pandemi süreci nedeniyle sıkıntılı günlerin yaşandığı bu dönemde esnaf ve sanatkarın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

AYDIN 01.02.2021, 09:45
Başkan Saraç; Bu zorlu süreçte esnafımıza 2 milyar 110 milyon kredi imkanı sunduk

3. Bölge (Aydın-Muğla İlleri) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, pandemi süreci nedeniyle sıkıntılı günlerin yaşandığı bu dönemde esnaf ve sanatkarın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Korona virüs salgını dolayısıyla 2020 yılının zor bir yıl olduğunu belirterek vatandaşlara “Yerel esnafınıza sahip çıkın” çağrısında bulunan Başkan Necip Saraç, “Önce insanlığın sonra paranın geçtiği kara gün dostu yerel esnaf ayakta olduğu sürece her türlü kriz atlatılır. Temelleri asırlar önce atılan ve bu milletin tarihten bu yana her türlü zorluk ve sıkıntının başarı ile üstesinden gelmesine vesile olan Ahilik geleneğini sürdürmemiz lazım” diyerek bu süreçte yerel esnaf ve sanatkara destek veren herkese teşekkür etti.

Pandemi süreci ile birlikte Aydın ve Muğla illerinde bulunan 42 ayrı esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifine üye yaklaşık 32 bin esnaftan 26 bin civarında esnafın kredi kullandığını belirten Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, “Bölge esnafımıza bu süreçte 2 milyar 110 milyar TL kredi verdik. Bu kapsamda esnaf ve sanatkarımıza destek veren herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Esnaf ve sanatkarın tarihten bu yana her türlü zorluk ve sıkıntıda sükûnetle Ahilik geleneklerine uyarak halka hizmetlerini sürdürdüğünü kaydeden Başkan Necip Saraç, bu kapsamda halka da büyük görevler düştüğünü söyledi. Esnaf ve sanatkarın sadece ticari faaliyet yürütmediğini aynı zamanda toplumu ayakta tutan gelenek ve görenekleri de sürdürdüğünü kaydeden Necip Saraç, “Maalesef her şeyin para olarak görüldüğü bir anlayışa doğru hızla yol alıyoruz. Ancak kimse hızla yaklaşan tehlikenin farkında değil. Bugün veresiye bir ekmek dahi alamadığımız zincir marketlere karşı kara gün dostu küçük esnaf ve sanatkarın yanında olmamız gerekiyor. Aksi takdirde kredi kartının limiti dolan ya da sıkıntıya düşen vatandaşımızın yarın veresiye bir ekmek dahi alamaz duruma düşebilir” diyerek özellikle bu süreçte halkın da yerel esnaf ve sanatkarın yanında olmasını istedi.
Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 18 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Granada 21 29
8. Real Betis 20 27
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16