Başkan Şabanoviç’ten Nazilli’ye övgü dolu sözler

Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Nazilli’ye gelen Bosna-Hersek Jablanica Belediye Başkanı Damir Şabanoviç, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Bosna-Hersek Jablanica Belediye Başkanı Damir Şabanoviç, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden Şabanoviç; “Burada olmaktan çok mutluyum. Nazilli’de çok güzel zaman geçirdim. Bu benim Türkiye’yi ilk ziyaretim. Bundan sonra da ilişkilerimiz devam edecek. Kültürel ve ekonomik anlamda ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışacağız. Nazilli; yemekleri, insanları ve iklimiyle çok güzel bir şehir. Biz kardeş şehir olmak için bütün çalışmaları başlatıyoruz. Başkanımız da söz verdi inşallah kardeşleri olacağız” diye konuştu.

Jablanica ile hem kültürel hem de ticari ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli protokollerin yapılacağını belirten Başkan Özcan;“2019 yılında Kültür Festivalinde halk oyunları ekibimizle birlikte ziyaret etmiş olduğumuz ve ev sahipliğini yaptığımız Jablanika Belediye Başkanımızı bu kez Nazilli’mizin 100. kurtuluş yıldönümünde Nazilli’de ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Kendisine hoş sohbetlerinden, getirdikleri ekiplerden ve hediyelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kardeş şehir olma çalışmalarımızı başlatıyoruz. İş adamlarımızla birlikte kardeş şehir olma protokolünü de tamamladığımızda Jablinica’nın hem kültürel imkânlarını gezip göreceğiz hem de sinai ve ticari imkanlarını birlikte değerlendireceğiz. Yüzyıllık dostluk bağlarını bu şekilde devam ettirdiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.