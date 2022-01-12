Başkan Özmeriç’ten sürücülere çağrı: Kurallara uyalım, değerlerimizi trafikte kaybetmeyelim

Aydın Şoförler Odası Başkanı semih Özmeriç, trafik kurallarını uymayı artık yaşam biçimi haline getirmemiz gerektiğini belirtti. Türkiye’nin yine elim bir trafik kazası ile sarsıldığını belirterek 27 yaşında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık’ın yakınlarına ve sevenlerine taziye mesajlarını ileten Özmeriç, “Pek çok değerimizi maalesef trafik kazalarında yitiriyoruz” dedi.

Gerek yolların geniş ve çift şeritli olması gerekse araçların son model teknolojiyle donatılmış olmasına rağmen Türkiye’de trafik kazalarında kaybedilen can ve malın bir savaş kadar etkili olduğunu kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, ülkenin pek çok önemli değerini de trafik kazalarında kaybettiğini belirtti.

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’ndan bu yana sanat, spor ve siyaset camiasının yanı sıra pek iş adamının da trafik kazasında kaybettiğimizi hatırlatan Başkan Özmeriç, kazaların nerdeyse yüzde 95’ten fazlasının sürücü kusurlarından kaynaklandığını belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yılında 430 bin 204 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 194 bin 949’u sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldiğinin raporla belirtildiğini kaydeden Başkan Özmeriç, “Maalesef bu kazalarda 2 bin 422 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 276 bin 935 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımına bakıldığında ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere 2021 yılında toplam 19 milyon 491 bin 403 ceza kesilmiş. Görülüyor ki cezalarla bu sorunu çözmek pek mümkün değil. Trafik sorununu ve hayatımızı karartan kazayı ancak bir kültür haline getirerek çözebiliriz. Bu nedenle sadece direksiyon başına geçen değil trafiğe çıkan herkesin trafik kurallarını uymasını istiyoruz” dedi.

“Çok üzgünüz”

Sadece spor camiasının değil tüm Türkiye’nin çok sevdiği 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık’ın elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Başkan Özmeriç, “Artık bu son olsun. Hepimiz sadece kendimiz için değil sevdiklerimiz için trafik kurallarına uyalım. Uymayanları da uyaralım” ifadelerini kullandı.