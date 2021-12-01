Başkan Özmeriç’ten ’kış lastiği’ uyarısı

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, havaların soğuması ve kış mevsimine girilmesi ile birlikte şoförlerin güvenli sürüş için bazı önlemleri almasını tavsiye etti. Araçlarda kış bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden Başkan Özmeriç, Aydın’da kanuni zorunluluk olmasa da yüksek kesimlerde yaşayanlar için kış lastiğini tavsiye ettiklerini söyledi.

Ülke genelinde 1 Aralık’tan itibaren yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğunu belirten Aydın Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç, “İlimiz Aydın’da kış lastiği her ne kadar zorunlu olmasa da hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerinde kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında, yolcu veya yük taşıyan ticari araçlara, kış lastiği kullanma zorunluluğu var. İlimiz Aydın için zorunluluk olmasa da kış lastiği zorunlu olan illerde yapılacak kontrollerde, kış lastiği takılmamış araçların tespit edilmesi halinde, para cezası uygulanacağı hatta tehlikeli görülen durumlarda aracın trafikten men edileceği belirtilmiştir. Aydın iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle şehir merkezi ile yüksek kesimlerdeki yerleşim birimleri arasında ısı ve iklim bakımından ciddi farklılıklar gösteren bir şehirdir. Bu nedenle özellikle yüksek rakımlı köylerde oturan vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için mutlaka kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bugün Aydın şehir merkezinde hava sıcaklığı 15 derece iken Yukarı Kayacık’ta 2 derece veya sıfırın altında olabiliyor” diyerek Aydın’daki sürücülerin kanuni zorunluluğa bakmadan kendi durumlarını değerlendirmelerini istedi.