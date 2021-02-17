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Başkan Özmeriç, araç muayenelerinde indirim yapılmasını istedi

Türkiye’de araç muayenesi ile yetkilendirilen özel kuruluş olan Tüvtürk adına faaliyet yürüten Aktur Araç Muayene şirketinin Genel Müdürü Hasan Sağkol, traktör ve motosikletlerin tamamının muayeneye getirilmesi hususunda Şoförler Odalarına resmi yazı göndererek yardım istedi. Karayoluna çıkan tüm araçların muayene edilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ilgili kuruma seslenerek, şoförlerin araç muayenelerinde bir müşteriden ziyade daha insani bir muamele ve indirim beklediğini söyleyerek şoförlerin bu konudaki sıkıntılarını dile getirdi.

AYDIN 17.02.2021, 12:39
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Başkan Özmeriç, araç muayenelerinde indirim yapılmasını istedi

Türkiye’de araç muayenesi ile yetkilendirilen özel kuruluş olan Tüvtürk adına faaliyet yürüten Aktur Araç Muayene şirketinin Genel Müdürü Hasan Sağkol, traktör ve motosikletlerin tamamının muayeneye getirilmesi hususunda Şoförler Odalarına resmi yazı göndererek yardım istedi. Karayoluna çıkan tüm araçların muayene edilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ilgili kuruma seslenerek, şoförlerin araç muayenelerinde bir müşteriden ziyade daha insani bir muamele ve indirim beklediğini söyleyerek şoförlerin bu konudaki sıkıntılarını dile getirdi.

Tüvtürk araç muayene istasyonlarının bağlı olduğu Aktur Araç Muayene A.Ş’nin Genel Müdürü Hasan Sağkol tarafından Şoförler Odası’na gönderilen yazıda resmi kurumların verilerine göre bölgedeki traktör ve motosikletlerin yarısından fazlasının muayenesinin yapılmadığı ve bu durumun da trafikte tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi. Eskiden nakit paranın dışında hiçbir ödemenin kabul edilmediği araç muayene istasyonlarında 15 Ocak tarihi itibariyle kredi kartı ile ödeme imkanı da sunulduğu belirtilen yazıda sadece istasyonlarda değil istenilmesi halinde gezici istasyonlarla belli bölgelerde araç muayenesi yapılabileceği belirtildi.

Türkiye’de araç muayenesinin özelleşmesinden sonra muayeneden geçip trafiğe çıkan araçların karayolu güvenliğini daha da arttırdığını ancak muayene fiyatlarının yüksekliğinden dolayı çeşitli şikayet ve sıkıntıların yaşandığını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Yasa gereği herkes aracının muayenesini yaptırıyor. Ancak fazla denetime takılmayan ve genellikle tarla ve bahçelerde kullanılan motosiklet ve traktörlerde muayenesiz kullanım söz konusu olabiliyor. Gerek ışık gerekse fren tertibatı ve diğer aksamları uygun olmayan araçlar da karayolunda kazaya neden olabiliyor. Bu nedenle tüm araçların muayenesini yaptırmadan hem kullanıcılarının hem de trafikteki diğer kişilerin can mal güvenliği açısından trafiğe çıkmamalıdır” diyerek sürücülerin yasal bir zorunluluk olan araç muayenelerini zamanında yaptırmasını istedi.

“Tüvtürk’ten de beklentilerimiz var”

Tüvtürk’ün 21. asrın 21. yılında kredi kartı ile ödeme kolaylığı getirmesinin ve gezici istasyonlarını çoğaltmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten Başkan Özmeriç, şoförlerden en çok şikayetçi oldukları konuların başında araç muayene istasyonlarında karşılaştıkları tutumların geldiğini söyledi. Araç muayene istasyonlarında çalışan personelin halkla ilişkiler konusunda eğitimden geçmelerini ve alternatifleri olmadığı için kendilerine gelen insanları mecbur gelmek zorunda olan kişi değil de misafir gibi karşılanmasını isteyen Şoförler Odası Başkanı Özmeriç, “Her ne kadar randevu sistemi ile çalışılsa da insanlarımızın, bekleme alanlarındaki konforun mutlaka gözden geçirilmesi hususunda beklentisi var. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tarım sektöründen turizme, lokantacılık sektöründen ticaret sektöründeki araçların çalışma saati oldukça düştü. Her kurum pandemi sürecinde vatandaşlara yardımcı olmaya çalışırken araç muayene istasyonlarındaki fiyatlar ciddi şekilde şikayete neden oluyor. Şoför esnafı fiyat tariflerinde indirim beklediği gibi her yıl muayenesi zorunlu olan ticari araçlarda da mal satılıyormuş zihniyeti ile değil hizmet veriliyormuş anlayışı ile düzenleme yapılmasını bekliyoruz” dedi.
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