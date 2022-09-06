Başkan Özmen ve Başkan Güler’den Köşk’teki kutlamalara davet

Aydın’ın Köşk ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor. Etkinlikler için yoğun bir çalışma temposuna giren Köşk Belediyesi, bugün yapılacak olan kutlamalara herkesi davet etti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 6 Eylül 1922 yılında Yunan zulmünden kurtulan Köşk’ün kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’in de yapılan çalışmaları hem yerinde incelediği hem de bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği ilçede bugün yapılacak olan kutlamaların büyük coşku ile geçmesini diledi.

3 Eylülde Aydın’ın en doğusunda bulunan Buharkent ile başlayan ilin kurtuluş günü kutlamalarında sırasıyla Kuyucak, Nazilli ve Sultanhisar’ın ardından bugün de Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtulduğunu ifade eden Başkan Nuri Güler: “İl Başkanımız Ömer Özmen’in bugünkü ziyareti zaten rutin bir ziyaretti. Genel Başkanımızın start vermesiyle seçim çalışmalarına başlamıştık. Hem seçim çalışmalarını yerinde incelemek hem de Köşkümüzün kurtuluş günü için yaptığımız çalışmaları görmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiler. İlçe Başkanımız Halil Mollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Siyasi faaliyetlerin başlaması ile ilgili yapılan ziyaretlerin yanı sıra Köşk ilçemizin kurtuluş kutlamaları ile ilgili kendisi ile görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz.”

Yunan mezaliminden kurtuluşun 100. yılına girdiklerini ifade eden Başkan Güler: “Bu bizim için çok önemli. Özellikle yeni kuşaklara geçmişte milletimizin görmüş olduğu zulüm ve zalimliğin, tarihin tekrar tekerrür etmemesi açısından genç kuşaklarımızın bilincine sunulması, onların öğrenmesi ve hayatlarını buna göre dizayn etmesini sağlayacak önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Eğlencemizi de yapacağız ama 100 yıl önce o tarihlerde neler olduğunu da, neler yaşandığını da, kurtuluş destanının ne manaya geldiğini aslında biraz da eğlence ile birlikte eğlence ile nakşetmek. Her 6 Eylülde insanlarımızın tekrardan geçmişteki o mezalimi hatırlayarak geçmişi unutmadan geleceğiniz şekillendirmeye çalışmasını sağlamak. Eğer kuşaklar unutursa tarih tekerrürden ibarettir biliyorsunuz. O gün zor şartlarda nasıl zafer kazanmışsak bugün de aynı heyecanla her alanda en iyisi olmak için çalışmaktayız. Bu anlamda ilçemizin, Aydın’ımızın ve ülkemizin kurtuluş günlerini de kutluyorum. Herkesi bu akşam gerçekleştireceğimiz etkinliklere davet ediyorum” dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Köşk ziyareti ve kutlamalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün il teşkilat başkanlığımızın hazırladığı program çerçevesinde Köşk ilçemizde bir dizi ziyarette bulunduk. Köşk’ün kurutuluşunun 100. yılı nedeniyle de yapılacak olan etkinlikleri değerlendirdik. Buradan tüm hemşerilerimizi Köşk’ümüzün kurtuluş gününe davet ediyoruz. Köşk ilçemiz uzun yıllardır AK Parti Belediyeciliği ile tanışmış ve bunun avantajlarından faydalanmıştır. Belediye Başkanlarımız Köşk’ümüze hizmet etmek için, AK Belediyecilik, marka belediyeciliği getirmek için gece gündüz çalışıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.