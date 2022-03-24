Başkan Özer’den 27. Söke Tarım Fuarı’na davet

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, kooperatife ait Bağarası yolundaki tesislerde yapılacak olan 27. Söke Tarım Fuarı’na tüm ortak ve üreticileri davet etti.

Söke Belediyesi ve Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD) işbirliğiyle yapılacak olan 27. Söke Tarım Fuarı, 24-27 Mart tarihleri arasında Söke-Bağarası karayolunda Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’ne ait 10 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek. Çeşitli sektörlerden 48 firmanın yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarına ait stantların da yer alacağı fuara tüm ortak ve üreticileri davet eden Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı Özer, “Tarımda sürdürülebilirliğe yenilikçi bir vizyon kazandırmasıyla birlikte Sökemizin prestiji için de büyük önem arz eden fuara katılımınız bizleri ziyadesiyle onurlandıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Tesislerimiz katılımcıların hizmetindedir”

Söke’de ve farklı illerde üretilen tarım aletlerinin üreticilere ve katılımcılara sergilenmesiyle birlikte, son teknolojik yeniliklerin de görücüye çıktığı fuara ev sahipliği yapıyor olmalarından ötürü büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Özer, “Söke Tariş Pamuk Kooperatifi olarak bizler 3 bin ortağımızla birlikte esasında bu tür fuarların da en yakın ve sıkı takipçileriyiz. Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra bu imkanın ayağımıza kadar gelmiş olması nedeniyle ayrı bir sevinç içerisinde olduğumuzu da önemle belirtmek isterim. Tesislerimiz fuar müddetince gerek katılımcı firmalarımızın, gerekse ziyaret amaçlı gelen tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir” dedi.