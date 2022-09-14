Başkan Özer, pamuk primi desteklemelerinin artırılmasını istedi

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, pamuk tarımında sürdürebilirlik için prim desteklemelerinde artışa gidilmesinin şart olduğunu açıkladı.

Ege Bölgesi’nin pamuk deposu Söke’de pamuk hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, üreticiler hükümetin 2 yıllık aranın ardından prim desteklemelerinde artış kararı alması konusuna dikkat kesildi. Hükümetin bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla desteklediği fındık, çay ve üzüm gibi ürünlerin yanı sıra pamuk tarımında da sürdürülebilirliğin sağlanması adına prim desteklemelerinde artışa gidilmesi gerektiğinin şart olduğunu söyleyen Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı Özer, “En son 2020 yılı Ekim ayında 80 kuruştan 1 lira 10 kuruşa yükseltilen pamuk primi desteklemelerinin artan girdi maliyetleri ve enflasyon dikkate alınarak revize edilmesi üretici için hayati önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, iki yıl önce yapılan 30 kuruşluk zam nedeniyle o dönem için üreticiler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve bölge milletvekillerine teşekkür ettiklerini hatırlatarak, gelinen süreç itibariyle prim desteklemelerinin acilen güncellenmesi gerektiğine dikkati çeken Başkan Özer, “Hükümetin diğer ürünlere sağladığı desteklemelerdeki artış ortada. Bu noktada pamuk da göz ardı edilmemeli, prim desteklemeleri en az 2.5 lira ve üzerinde olacak bir seviyeye yükseltilmelidir. Yaklaşık 2 seneden bu yana 1 lira 10 kuruş olan primlerde herhangi bir düzenlemeye gidilmedi. Özellikle bu sezon üretici girdi maliyetlerinde bazı kalemlerde yüzde 300’lere varan artışla pamuk üretiminde bulundu. Bu nedenle pamuk primi desteklemelerinde en az yüzde 100 artış beklentisi içerisindeyiz” dedi.

Tekstil sanayinin en önem hammaddesi olan pamuk üretiminde Söke’nin de Türkiye’de söz sahibi olduğunu vurguladığı açıklamasında, üreticilerin prim beklentisine dönük taleplerinin bu sezon mutlaka dikkate alınması gerektiğini kaydeden Başkan Özer, “Tarımsal desteklemenin üretimde verimliliği ve kaliteyi artıracak şekilde tahsis edilmesi noktasında hükümetten beklentimiz, hasat sezonuna yeni girdiğimiz bu sezonda yapılacak prim artışıyla üreticimizin yüzünü güldürmeleridir. Bu sene pamukta yaşanan verim artışına karşılık olarak prim artışının yaşanması üreticilerimize büyük moral olacak ve çifte mutluluk yaşatacaktır. Fiyatlar geçen sezon gayet iyiydi bu yılda beklenti iyi olacağı yönünde ancak prim desteklemelerinin hala yerinde sayması artık kabul edilebilir değildir. Pamuk tarımında sürdürülebilirlik için acilen desteklemelerde artışa gidilmelidir” diye konuştu.