Başkan Özer; "Ortaklarımız sonuna kadar Söke TARİŞ’ten yanadır"

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, kuruma ve şahsına ilişkin iftira kampanyası başlatıldığını ileri sürerek "Bu sezon devam eden buğday hasadında rekor düzeyde alım yaptık. Şahsıma ve kuruma iftira atanlara teşekkür ediyorum. Çünkü söz konusu iftiralar nedeniyle ortak ve üreticilerimizin kuruma karşı güvenleri daha da perçinlendi. Buğdayda rekor düzeyde alıma ulaştık. Bu da, bize duyulan güveni net bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

“Ortaklarımız sonuna kadar TARİŞ’ten yanadır”

Açıklamasında kuruma ve şahsına ilişkin başlatıldığını ileri sürdüğü iftira kampanyalarının kurumun daha da güçlenmesine vesile olduğunu ve kooperatife güveni daha da artırdığını kaydeden Başkan Özer, “Ortaklıklarını sonlandırmamızın kuyruk acısını taşıyan ve senelerdir üreticinin sırtından kazandıkları ranta engel olmamız nedeniyle de adeta zıvanadan çıkan bir takım zevatın güdümündeki meczuplar, son zamanlarda iftiraların dozunu yine artırdı. Şunun önemle bilinmesini isteriz ki; Ne kadar yırtınırsanız yırtının, üreticilerimiz ve ortaklarımız sonuna kadar TARİŞ’ten yanadır. Halihazırda tamamlanmak üzere olan Söke Ovası’ndaki buğday hasadında, rekor düzeyde alıma ulaşmamız da bize duyulan güveni net bir şekilde ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu iftira ve türlü iddialarla saldırıları devam ettirenlere de teşekkür borçlu olduklarını kaydeden Başkan Özer, “Kurumumuza kudurmuşçasına saldıran ve ağızlarından çıkanı kulağı dahi duymadan geçim kaynağı haline getirdikleri iftira atmayı hakaret boyutundan çok öteye vardıran bu meczuplara esasen içtenlikle teşekkür borçluyuz. Attıkları her iftiranın ardından daha da güçlenen kurumumuzun, ortaklarımız ve üreticilerimizin nezdinde daha fazla sahip çıkılması gerektiği şuurunun oluşmasına sağladığı katkı bizim için yadsınamaz bir gerçektir. Bölgemizin yükselen güneşi TARİŞ’imiz, başarılarına başarı kattıkça ipinizi elinde tutan zevatla birlikte daha çok kininizde boğulmaya devam edeceksiniz" sözlerini kullandı.