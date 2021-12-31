Başkan Özcan’dan yeni yıl mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yayınladığı mesaj ile Nazillilerin yeni yılını kutladı.

“Biz varız, Nazilli’miz için yaparız ve hep birlikte güzel bir gelecek kurarız”, sloganı ile hizmetlerini her geçen gün daha da arttırarak yapmaya devam eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yayınladığı yeni yıl mesajında birlik beraberlik mesajı verdi.

Çok zorlu geçen, ağır yaralar açan 2020 yılının ardından, 2021 yılında dayanışma ile el birliği ile yaraların sarıldığı, yüklerin hafifletilmeye çalışıldığı bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Özcan, “ Genel Başkanımız Meral Akşener’in de dediği gibi 2022 yılına umutla bakıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu andır. Bütün gayretimiz o şafağa ulaşmaktır. Büyük Ailem Nazilli, bir önceki yıl kadar olmasa da zorlu bir yılı daha ardımızda bırakıyoruz. Pandeminin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiğimiz, ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldığımız bir yıl oldu. Ancak 2021 bize aynı zamanda ne kadar dirayetli, bir araya gelip zorluklar karşısında birlik olabilen bir toplum olduğumuzu da yeniden hatırlattı. Tüm sorunların çığ gibi üzerimize gelmesine rağmen sabır gösterdik, çözüm için hep beraber mücadele ettik. İşte 2022’ye tam da bu ruhla, bu umut ve dayanışmayla giriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm dünyada barışın, huzurun hâkim olduğu esnafımızın, sanayicimizin, işçimizin yüzünün güldüğü, sokaklarında, parklarında, okul bahçelerinde özgürce çocuklarımızın koştuğu, yeni bir yıl diliyorum. 2022 yılının ülkemize, ilçemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Umutlarımız gerçek, mutluluklarımız sonsuz olsun. Mutlu Yıllar Nazillim" dedi.