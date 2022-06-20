Başkan Özcan’dan öğrencilere karne hediyesi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; öğrencilere karne hediyesi olarak ’Dünden Bugüne Kahramanlarımız 2’ tiyatro oyununun biletlerini hediye etti.

Dünden Bugüne Kahramanlarımız 2 tiyatro oyunu 21-22-23 Haziran’da Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu’nda izleyicilerle buluşacak. Mehmet Dündar’ın yazdığı ve İsmail Gülnar’ın yönetmenliğini yaptığı oyun 3 gün boyunca 13.00 ve 16.00 saatlerinde 2 seans olarak sahnelenecek.

Tüm öğrencileri Dünden Bugüne Kahramanlarımız 2 tiyatro oyununa davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Ülkemizin aydınlık yarınları, geleceğimizin teminatı tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımıza karne hediyesi olarak çok güzel bir tiyatro oyununu ilçemize getirdik. Eğitici içerikli ve büyük emeklerle hazırlanan oyuna tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.