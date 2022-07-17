Başkan Özcan’dan kritik uyarı

Nazilli kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ormanlık bölgede çıkan yangının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, olması muhtemel yangın felaketlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Nazilli’ye bağlı Arpaz ile Toygar Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın haberinin ardından 20’ye yakın iş makinası ve 50 personeli ile bölgeye ulaşan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen ve akşam saatlerinde ancak kontrol altına alınan yangına ilişkin bilgi veren Başkan Özcan; "Devletimizin tüm yetkili birimlerine, Aydın Büyükşehir Belediyemize, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve Nazilli Belediyesi personelimize çok teşekkür ediyorum. Kısmen kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum. Tüm halkımıza geçmiş olsun" diye konuştu.