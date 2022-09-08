Başkan Özcan zabıta personeliyle akşam yemeğinde buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zabıta Teşkilatı’nın 196. Kuruluş yıldönümünde zabıta personeliyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1- 7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü’nde görevli personeli ile akşam yemeğinde buluştu. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri ağırlayan Başkan Özcan, disiplinli çalışmalarından dolayı personeline teşekkür ederek Zabıta Müdürü Refika Yıldız Çakır’a çiçek takdiminde bulundu.

Zabıta ekiplerinin bugüne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştığını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. Her zaman halkımızla iç içesiniz. Nazillimizde şehir düzeninin sağlanması, kentimizin güzelleşmesi adına sizlere önemli görevler düşüyor. Hepinizin bu bilinçle hareket ettiğini biliyor ve sizlere güveniyorum. İlçemizde gerçekleştirdiğiniz özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.