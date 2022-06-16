Başkan Özcan yetkilileri Nazilli’ye davet etti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaklaşık 1 haftadır süren aşırı yağışların getirdiği rüsubat nedeniyle Devlet Karayolu üzerinde yer alan mazgallarda tıkanma yaşandığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ASKİ ile Nazilli Belediyesi’nin gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özcan, yetkililere seslenerek, “Herkes görevini layıkıyla yerine getirsin’ dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, aşırı yağışlar nedeniyle oluşan tahribatı önlemek için gece gündüz demeden sahada çalışan personelini yalnız bırakmıyor. Vatandaşın mağdur olmaması ve tekrarlayan yağışların can kaybına sebebiyet vermemesi için tüm birimleri ile sahada olan Nazilli Belediyesi, ASKİ ekipleri ile birlikte Devlet Karayolu üzerinde temizlik çalışmalarına başladı. İnternet sağlayıcıların çalışmaları esnasında kanalizasyon hattı ile yağmurlama şebekesinde tahribat oluştuğunu ve bu nedenle taşkınların yaşandığını belirten Başkan Özcan, “Öncelikle Nazili’mize geçmiş olsun. Bir ayda beklenen yağışın bir saatte yaşandığı bir dönemdeyiz. Biz Özlem Başkanımızla ve ASKİ ile görüştük. Bir kanalizasyon hattının üstünde de yağmurlama şebekesinin olduğunu görüyoruz. Ancak bunu bölen internet sağlayıcılarının yapılan kazıda kanalizasyon hattını deldiği ve yağmurlama şebekesine de zarar verdiği, daha sonrasında da çökmeye sebebiyet vererek taşkınların meydana geldiği tespit edildi. Bugün de şiddetli bir yağış bekliyoruz. Vatandaşlarımıza dikkatli olmaları hususunda gerekli uyarıları yaptık. Bölgedeki taşmanın sebebi tespit edildi. Sorumluluk sahamız içerisinde karayollarında da mazgal temizlikleri devam ediyor. Şikayetlerin hepsi bir anda meydana geldiği için her yere aynı anda yetişmeye çalışıyoruz. Yukarıdan dereler geliyor, zarar gören altyapılar nedeniyle maalesef işlemez hale gelmiş. Bu sorunların giderilmesi için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana afetlere hazırlık noktasında ciddi bir çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Özcan, “Meteorolojiden herhangi bir uyarı geldiğinde tüm birimlerimizle sahada hazır halde bulunuyoruz. İş makinalarımızı sürekli sorun teşkil eden noktalarda konuşlandırıyoruz. Nazilli Belediyesi büyük bir belediyedir. ASKİ ile birlikte tüm bu sorunların üstesinden gelecektir” diye konuştu.

Devlet Karayolları Müdürlüğünün sorumluluk sahası içerisindeki mazgal kapaklarının değiştirilerek temizliklerinin yapılması gerektiğini dile getiren Başkan Özcan, “İlgili kurumlar lütfen Nazilli’yi göz ardı etmesinler. Burada vergisini veren, askerliğini yapan vatandaşlar var. Buraların da yenilenmesini ve temizlenmesini istiyoruz. Temiz bir çevrede sağlıklı bir şekilde yaşamak Nazilli’deki vatandaşlarımızın da hakkı” diye konuştu.

DSİ’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamaya yanıt veren Özcan, “Bizler devamlı sahadayız. Sahada yaşanan sorunları, neresinin yol, neresinin dere olduğunu çok iyi biliyoruz. Eğriboyun üzerinden gelen dere DSİ’nin kayıtlarında da Köydel Deresi olarak geçiyor. Yıldıztepe ile Pınarbaşı ile Kurudere ile hiç alakası yok. Aradan Dereköy Çayı geçiyor. Lokasyon olarak birbirinden çok farklı. Arada kilometrelerde mesafe var. Ben kendilerini yağmurlu bir günde Nazilli’ye davet ediyorum. O dereler nasıl taşıp şehri basıyor yerinde görsünler” ifadelerini kullanarak yetkilileri Nazilli’ye davet etti.