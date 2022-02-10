Başkan Özcan, Yeşil Mahalle’de incelemelerde bulundu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde Belediye Meclis üyeleri ve daire müdürleri ile birlikte Yeşil Mahalle genelinde yasal süreçleri tamamlanarak kamulaştırması yapılan taşınmazları inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, saha çalışmaları devam eden Yeşil Mahalle’de kamulaştırma yapılan noktaları inceledi.

Yasal süreçleri tamamlanan taşınmazların yıkımlarının yapılarak yol çalışmalarının ivedilikle sürdürüleceğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Uygulaması bitmiş bölgelerdeki, vatandaşlarımıza ait taşınmazların edinilmesi ile ilgili hukuki süreçleri tamamladık. Bunları tek tek yapıyoruz çünkü bu alanda 30 metre genişliğinde yollar var. Söz konusu yolların uçları ve sonları yok. Bağlantılarını tamamlayarak trafik akışını rahatlatmayı hedefliyoruz. Yasal zeminde yollarımızın oluşmasını sağlıyoruz. Müteahhit arkadaşlarımız bölgede ciddi bir hareketlilik oluşturuyorlar. Yolları olmayan taşınmazların yollarının yapılması adına burada ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği sabırdan dolayı her birine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirten Başkan Özcan; “Yasal süreç içerisinde tüm yollarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Nazillimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.