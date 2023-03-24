Başkan Özcan üreticinin yüzünü güldürdü

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tarımsal verimliliği artırmak ve üreticilere destek olmak amacıyla başlatılan 30 bin fidan dağıtım kampanyası çerçevesinde Bayındır Mahallesi’nde çiftçilerle buluştu.

Nazilli Belediyesi tarafından başlatılan fidan dağıtım kampanyası çerçevesinde 30 bin incir fidanı dağıtım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde Bayındır Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Geçen yıl kestane fidanı ile başlattığımız çalışmamızı bu sene incir fidanı ile devam ettiriyoruz. 30 bin 500 adet sarı lop incir fidanını köylerimizde dağıttık. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Nazillimize ciddi katkı sağlayan incirin üretimini artırarak ekonomimize katkısını da artırılması amacıyla yürüttüğümüz bir projeydi. İnşallah önümüzdeki yıl zeytin dağıtımı ile devam edeceğiz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Mesai arkadaşlarımıza da gösterdiği gayretten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Bayındır Mahalle Muhtarı Yüksel Güzel, “Bizim altınımız incirdir. Her yıl köylümüz hem mevcut ağaçlardan en kaliteli ürünleri alır hem de yeni fidanları toprağa diker. Başkanımızın destekleri ile inşallah bu yıl daha fazla fidanı toprakla buluşturacağız. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.