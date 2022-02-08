Başkan Özcan Turan Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Turan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde yürütülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yol yenileme, bakım, onarım ve tadilat faaliyetlerini yerinde inceleyerek çalışmaların ivedilikle tamamlanması talimatı veren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Turan Mahallesi’nde başladı. Turan Mahallesi Kapalı Pazaryeri ile Nazilli Anadolu Lisesi arasında kalan ve yoğunluğun fazla olduğu bölgede deforme olan eski yolun tamamen kazınarak parke taşı döşeme işlemlerinin yürütüldüğünü kaydeden Başkan Özcan, mahalle sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Yaklaşık bin metrekare alanda yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Nazillimizin merkez mahallelerinde yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Turan Mahallemizde altyapısı tamamlanan tüm alanlarda yenileme faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Kıbrıs Caddemiz ile kesişen Fevzi Çakmak Caddemizdeki zamanla deforme olan ve kullanılmaz hale gelen eski asfalt yolumuzda iş makinaları ile kazıma işlemi yapıldı. Parke taşı döşeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bir yolumuzu daha trafiğe açacağız. Nazillimize hayırlı olsun" diye konuştu.