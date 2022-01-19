Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni hizmet binasına kavuşan Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ne ’hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette göreve geldikleri günden bu yana yapılanları da değerlendiren Başkan Özcan, “Siyasi kaygıyla değil hizmet anlayışıyla halkımız için çalışıyoruz” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Nazilli Gazeteciler Cemiyetinin hizmet binasını ziyaret etti. NGC Başkanı Ümit Özmen, yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler tarafından karşılanan Başkan Özcan, ilçede 3 yıl içinde yaptıkları ve yapılacak projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

NGC hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazilli Gazeteciler Cemiyeti önemli bir kurum. Aydın’da yayın yapan 5 büyük gazetenin Nazilli’den olması bizim için büyük bir kıvanç. Bu cemiyetin güçlü ve ekol olduğunun bir göstergesidir. Yaptıklarınızın doğru duyurulması için basın çok önemlidir. Bu hizmet binasının oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Anlamlı bir günde ziyaret ettik ve NGC’nin kuruluş yıl dönümüne denk getirdik” dedi.

Belediye Başkanı Özcan, kamuoyunun gündeminde uzun süre yer alan ve son olarak Danıştay kararı ile iptal edilen taş ihalesine ilişkin yaptığı açıklamada, geçen 7 aylık dönemde taş döşeyemediklerini ve 7 milyon TL’ye yapılacak işi mevcut piyasa koşullarında 14 milyon TL’ye mal ederek yüzde 10’lük kamu zararı oluştuğunu söyledi. İhaleye karşı çıkan şirkete tepki gösteren Özcan, “Nazilli Belediyesi bu nedenle 7 ay taş döşeyemedi. Bu mu kamu menfaati? Danıştay’a gitti. Verdikleri karara göre biz ihaleyi feshettik. Yaptığımız ihalede 200 bin metrekare taş işini 7 milyon 417 bin 500 TL’ye mal ederken, bugünkü tahmini rakamlarla 14 milyon 14 bin TL’ye çıkıyor. Yüzde 100 Nazilli halkının zararına. Vatanseverlik bu mu? Bunu Nazilli halkına, haber yapan arkadaşlara ve şirkete soruyorum. Şirketi davet ettik gelmediler. Biz her kuruşun hesabını yapıyoruz. Bu taşlar mutlaka döşenecek. Nazilli halkının en büyük sorunu yol. İnşallah yeni ihalede bu rakamların altında sağlam evraklarla gelirler. Bazı arkadaşlar zafer çığlıkları atsa da Nazilli halkı zarar gördü” dedi.

"Kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz"

Nazilli halkının kültürel değerlerine sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Özcan: “Arpaz Beyler Konağı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birim fiyatlarının açıklanmasını bekliyoruz. O şekilde restorasyon için ihaleye çıkacak. Nazilli halkının beklediği hassas bir konu. Nisan ayı içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Hızlı şekilde tamamlayıp orada Nazilli’nin kültürel değerinin korumaya alınıp aktif kullanıma açacağız. Bütün enerjimizi Mastaura’ya ayırdık. Orayı açığa çıkardık. 136 ülkede yayınladı. Mastaura ie ilgili kitap bastırdık. Bölge saha tarama çalışmalarını yaptık. 30’un üzerinde antik yerleşim yerini konumlanmasını sağladık. Dokuzun Hamamı ile ilgili ciddi temizlik faaliyeti yürüttük. Bunar Nazilli’nin kalkınması adına önemli kültürel işler” dedi.

Finansal zorluklara rağmen 3 yıllık görev süresince yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Geldiğimizde röntgen çektik. Rakamlar, kamuoyuna paylaştığımızdan daha fazlaydı. Arkasından daha ilaveler geldi. Bunları, Nazilli Belediyesi’nin zarar görmemesi adına sizlerle paylaşmadık. Göreve geldiğimiz 2019’da 102 milyon TL borcu olan belediyenin 3 yıllık süre içerisinde yapılan işlere rağmen bu rakam 103 milyon TL’ye çıktı. Mali Hizmetler Müdürlüğü mevcut borcu 103 milyon 388 bin 240 lira 48 kuruş olarak raporladı. 102 milyondan aldığımız rakam, iddia edildiği gibi 200-300 milyon TL’ler değil. Mal satmadık, köylerimizde yerler satmadık. Köylülerimize söz verdik ve kıymetli şekilde kiraladık. 10 katı fiyatla kiraladık. Oradan elde ettiğimiz geliri köyde harcadık” dedi.