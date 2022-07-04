Başkan Özcan saha çalışmalarını artırdı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Eğriboyun Mezarlığı’nda gerçekleştirilen genişletme ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Kurban Bayramı öncesi saha çalışmalarını artıran Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde daire müdürleri ile birlikte Eğriboyun Mezarlığı’nda yürütülen genişletme ve temizlik faaliyetlerini yerinde inceledi. Yapılan çalışmalarla Eğriboyun Mezarlığı’na 32 bin metrekare yeni alan eklediklerini belirten Başkan Özcan, istinat duvarı ile güçlendirme işlemlerinin de eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini kaydetti. Vatandaşların Kurban Bayramı’nda yakınlarının kabirlerini rahatlıkla ziyaret edebilmesi için rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra temizlik çalışmalarının da yapıldığını belirten Başkan Özcan, “Her zaman olduğu gibi dini bayramlarımız öncesinde de büyük bir özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Saha çalışmaları esnasında vatandaşlarla sohbet eden Özcan, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek eksiklik ve aksaklıkların çözümü için ekiplere gerekli talimatları verdi.