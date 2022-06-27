Başkan Özcan, Nazilli’nin şampiyonlarını ağırladı

Nazilli Belediyespor’un şampiyon haltercileri Burcu İldem Gerçekten ve Ali Pınar, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal ve 2022 yılında düzenlenen ulusal ve uluslar arası halter şampiyonalarından aldıkları başarılar ile isimlerinden söz ettiren Burcu İldem Gerçekten ve Ali Pınar ile antrenör Meliha Sarıkoca, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Antrenör Meliha Sarıkoca, “Meksika’da Yıldızlar Dünya Şampiyonası yapıldı. Burada yapılan müsabakada 71 kg kategorisinde Nazilli Belediyesporlu Burcu İldem Gerçekler Yıldızlar Dünya 2.’si ve 3.’sü oldu. Bunun hemen ardından Bartın’da yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda da Burcu İldem Gerçekler 1.’liği alarak şampiyon oldu. Aynı müsabakada 73 kiloda yarışan sporcumuz Ali Pınar da 3. oldular. Başkanımıza desteklerin dolayı teşekkür etmek için bir ziyaret gerçekleştirdik. Başkanımızın destekleri ile güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Bütün sorunlarımız çözüldü. Türkiye’nin halterine çok büyük katkıları var. Yetiştirdiğimiz sporcular Türkiye adına madalya alıyorlar. Nazillimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Bizler de elimizden geldiğince kentimizin adını şampiyonluklarla duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

Nazilli’nin eğitim, sanat ve spor alanında aldığı başarıların her geçen gün arttığını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Evlatlarımız desteklendiğinde büyük başarılar kazandıklarını hep birlikte gördük. Nazillimizin adının iyi ve güzel şeylerle anılması, başarılarla duyurulması bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Sporcularımızı, ailelerini ve hocalarımızı bir kez daha tebrik ediyoruz” dedi.