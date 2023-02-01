Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Almanya’nın dev futbol kulübü HSV Hamburg Futbol Okulu’nun Türkiye’de eğitim gören sporcu ve antrenörlerini Nazilli’de ağırladı. Başkan Özcan, "Nazillimiz sporcu dostu bir kent" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan HSV Hamburg Futbol Okulu sporcu ve antrenörlerinden oluşan 39 kişilik heyet ile kahvaltı programında bir araya geldi. Nazilli Belediyespor Futbol Okulu alt yapıda faaliyet gösteren takımlarla HSV Hamburg Futbol Okulu öğrencilerinin dostluk maçı yapacağını söyleyen Başkan Özcan; “Nazillimiz kültür ve sanat şehri olmanın yanında aynı zamanda sporcu dostu bir kent. İnşallah takımlarımız arasındaki dostluk hep devam eder. Bu güçlü bir başlangıç oldu. Sizleri çok seviyoruz. Gelişiniz bizlere güç verdi. Hep birlikte daha güzel işler yapacağız” sözlerini kaydetti.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden Hamburg Futbol Okulları Türkiye Direktörü Umut Murçak, “Türkiye’de futbol okulumuzun merkezi Bursa. Ancak ülkemiz genelinde futbol okullarını yayma projemiz devam ediyor. Projemiz çerçevesinde tüm illerdeki yetenekli çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çocukları Türkiye’de oluşturacağımız oyuncu havuzunda dahil edip yaz döneminde Antalya’da yapacağımız kamptan sonra Almanya’nın Hamburg takım kamplarına götüreceğiz. Buradan çıkacak yetenekli çocuklarımız orada da en iyi şekilde eğitimlerini alacaklar” dedi.

Nazilli’nin genç yetenek potansiyeli açısından oldukça başarılı olduğunu söyleyen Murçak, “Kulübümüzde sadece sahada antrenmanlarla değil, İngilizce dersleri ve diyetisyenler tarafından profesyonelleşmesi hedeflenen çocuklar Alman metotları ile yetiştiriliyor. 5-15 yaş arasındaki tüm çocuklarımıza kapılarımız açık. Kulübümüzdeki sporcular yurt dışında kamp ve turnuvalara katılma fırsatı da yakalıyor. Bu nedenle Nazilli’ye gelmek ve altyapıdaki sporcularımızla da tanışmak istedik” diye konuştu.

Başkan Özcan’a 90 numaralı Hamburg forması hediye eden Murçak, Nazilli’nin il olmayı hak eden bir kent olduğunu söyleyerek destek verdi.