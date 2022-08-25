Başkan Özcan, “Nazilli Belediyespor’u hep birlikte şampiyon yapacağız”

Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Meydanı’nda kurulan kombine satış standını ziyaret ederek ilçedeki engelli derneklerine kombine kart hediye etti.

Yapılan çalışmalarla Nazilli’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Özcan; “İnşallah çok güzel bir takım oluşturacağız. Engelleri aşa aşa hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağımız bir ortam diye düşünüyoruz. Engelli vatandaşlarımıza girişler zaten ücretsiz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız engellilerimizle birlikte yanlarında refakatçi olarak gelen, onlara yardımcı olan aileleri girişlerinde herhangi bir zorluk yaşanmasın diye güzel bir proje geliştirdiler. Bunu gerçekleştirmenin kıvancını yaşıyoruz. Dediğim gibi engelleri aşa aşa hem Nazilli’deki sorunları çözeceğiz hem de Nazillisporumuzu şampiyon yaparak bir üst lige çıkacağız inşallah” diye konuştu.

Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu’na teşekkür eden Nazilli Engelsiz Engelliler Dernek Başkanı Ahmet Ünlü; “Engelliler birken iki olacak bu sayede. Nazillispora bir destek verirken iki destek verecekler. Bu desteklerle önümüzdeki yıl bir üst ligde herkesi biz tribünlere davet edeceğiz” sözlerini kaydetti.

Engellilerden oluşan bir kadro kurma hayalleri olduğunu söyleyen Nazilli Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Ali Köse; “Başkanımıza ve Nazillisporumuza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Engelli kadrosuyla da engellispor kurmayı çok istiyoruz. Engellilerden güzel bir kadro çıkartıp iller ve ilçeler arasında da güzel halı sahalar, futsallar yaparsak çok güzel olur” ifadelerine yer verdi.

Kombine satışlarla kapalı ve açık tribünde yüzde 60’lık bir doluluk yakaladıklarını belirten Klüp Basın Sözcüsü Ümit Özmen; “Engelli yakınlarının daha rahat girebilmesi için Kürşat Başkanımız sağ olsun biletlerimizi satın aldı. Şu anda 60 adet kombine satın alındı. Tekerlekli sandalyeyle gelen engellerimiz için tellerin arkasında kapalı bir yer yapabiliyoruz. Sağ olsun engellilerimiz hem destek veriyorlar hem de katılım sağlıyorlar. Bizler de onlara teşekkür ediyoruz. Bugün açık- kapalı tribünümüz için kombine satışlarımız devam ediyor. Aynı zamanda Pazar günü de statta maç öncesi satışlarımız devam edecek. Nazilli halkını kombine biletle maça girmeleri için bekliyoruz. Şu anda VİP tribün kombinelerimizin tamamı satıldı. Nazilli ilçe stadının yüzde80-90’ının kombine bilet satışı için giriş yapmak gibi bir planımız var. Taraftar gruplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Nazilli’deki tüm sporseverleri Pazar günü oynanacak olan maça davet ediyoruz” dedi.