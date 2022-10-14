Başkan Özcan, Milli Takımı ziyaret etti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kamp yapan 23 yaş altı halter bayan milli takımını ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılacak olan Avrupa Halter Şampiyonası’na katılacak sporculara başarı diledi.

İsabeyli Mahallesi’ndeki Nazilli Belediyesi Seyfi Dikyar Kapalı Spor Salonunda Nazilli Belediyesinin sponsorluğunda Avrupa halter Şampiyonasına hazırlanan milli sporcuları ziyaretinde konuşan Başkan Özcan, sporcuları ağırlamaktan dolayı büyük onur duyduğunu belirtti. Sporculara başarı dileyerek her birinden şampiyonluk sözü alan Başkan Özcan, haltercilere bir de müjde verdi. Önümüzdeki yıl uluslararası bir halter şampiyonasını Nazilli’de düzenlemek amacıyla federasyon başkanı ile konuştuğunu ve bu çağrıya olumlu yanıt geldiğini belirtti.

Milli Takım Antrenörleri Meliha Sarıkoca, Ramadan Mutlu ve Ferit Şen’in yönetiminde hazırlıklarını sürdüren ve her biri kilolarında farklı şampiyonluklar bulunduran milli takım sporcuları Duygu Alıcı, Melisa Güneş, Nuray Levent Güngör, Hatice Açıkgöz, Cansu Bektaş, Aysel Özkan, Dilara Uçan, Dilara Narin, Sara Yenigün, Aleyna Kaymaz, Cansel Özkan, Burcu İldem Gerçekden ve Fatmagül Çevik, Başkan Özcan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek şampiyonluk sözü verdiler.

“Hepsinden şampiyonluk bekliyorum”

Sporcularının hepsinin birer madalya avcısı olduğunu ve hepsinden altına madalya ve rekor beklediğini ifade eden 23 Yaş Altı Bayan Halter Milli Takım Antrenörü Meliha Sarıkoca, “10 Eylül’den beri burada 23 yaş altı gençlerle Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz. İlk kez Türkiye’de bir ilçe belediyesi, Nazilli Belediyesi tüm kampın masraflarını karşılayarak burada bizleri ağırladı. Bu nedenden dolayı, emeği geçen Nazilli Belediyesine, tüm Nazilli halkına ve çok değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın hepsi şampiyonluk için buradalar, ikinciliği bile düşünmüyoruz. Kamp süresince ilk kafilemiz 14 Ekim’de sabaha karşı yola çıkarak Arnavutluk Tiran’da yapılacak müsabakalara katılacak. 14 Ekim’de gidecek olacak kafilemizde 4 sporcu ve 1 antrenörümüz var. Onların hepsinden birincilik bekliyoruz” dedi.

"Şampiyonluk sözü aldı"

Genç sporcuları ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Özcan yaptığı konuşmada, “Nazilli’mizin tanıtımı açısından büyük bir fırsattı, ilk kez ilçemizde bir milli takımı ağırlıyoruz, çok gurur vericiydi. Arnavutluk’ta yapılacak turnuva da her biri bayrağımızı göndere çektirecek ve İstiklal Marşı’mızı söyletecek. Hocalarımıza, sporcularımıza, federasyonumuza çok teşekkür ederim. Nazilli’de Uluslararası halter turnuvası yapılması için talepte bulunduk, federasyonun bu yönde çalışmaları var. Hocamız Nazilli’de kamp yaparken birkaç öğrenciyi de keşfetmiş, inşallah onlar da Ülkemizi ve Nazilli’yi temsil ederler” dedi.