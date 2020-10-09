Başkan Özcan Lütfi Selek’i unutmadı
NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN NAZİLLİ BELEDİYESİ EFSANE KORO ŞEFİ, SANATÇI LÜTFİ SELEK'İN 88. DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Nazilli Belediyesi efsane koro şefi, sanatçı Lütfi Selek’in 88’inci doğum gününü kutladı.
1982 yılından bugüne Klasik Türk Müziği Topluluğu Koro Şefi olarak sayısız konser ve organizasyonla Nazilli’de seyirci karşısına çıkan Selek, Başkan Özcan’ın ziyaretinden memnuniyetini dile getirirken sanata ve sanatçıya verdiği değer için kendisine teşekkür etti.
Başkan Özcan, "Lütfi Selek hocamız çok saygı değer, Nazillimize birçok hizmetleri olmuş. Nazilli için çok kıymetli, çok değerli bir büyüğümüz. Nice sağlıklı, sıhhatli yıllarda, hep birlikte konserlerini icra etmesini temenni ediyorum" dedi.
Özcan sözlerine şöyle devam etti; "Bizler Atatürk’ün ifade ettiği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisinin kopmuş olacağına inanıyoruz. Nazilli Belediyesi olarak sanatı, sanatın insan ruhunu zenginleştiren en etkili aracı müziği yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu koronun yaşamasında emek veren tüm başkanlarımıza, koristlere, saz sanatçılarına, solistlere, tüm müzisyenlere ve hocamız, üstad Lütfi Selek’e Nazilli halkı adına teşekkür ediyor; koromuzun başında, ailesiyle, eşi Güncü hanımefendiyle nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum"
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