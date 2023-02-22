Başkan Özcan: “Konut alanlarının güvenliği için aralıksız çalışıyoruz”

Pınarbaşı Mahallesi 15 Sokakta yerleşime açılan konutlarda, Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelinirken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Konut alanlarının güvenliği için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

İlçe genelinde kurulan yeni yerleşim alanlarında çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalar, Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından bir bir gerçekleştirilmeye devam ediyor. Pınarbaşı Mahallesi 15 sokakta yaklaşık bin 600 metrekare alanda yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapıların güvenliği ve yeni açılan yolun kayma riskini önlemek için yapımına başlanan 510 metreküplük istinat duvarı tamamlandı. Can ve mal güvenliğinin sağlanması için, 84 metre uzunluğunda ve kısım kısım yükseklikleri değişen istinat duvarının örülmesinden sonra bölgedeki yolların alt yapı çalışmaları yapıldı. Stabilizesi gerçekleştirilen ve kenar bordürlerinin döşendiği mevkide yolları parke taşı kaplamak üzere hazır hale getirildi.

Söz konusu bölgede belediye fen işleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindiği belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Pınarbaşı Mahallesinde toprak kayması nedeni ile meydana gelebilecek tahribatın önüne geçmek ve mahalle yolunun daha güvenilir hale gelmesini sağlamak amacıyla ocak taşı ile istinat duvarı çalışması başlatılmıştı. Bölgede belediye fen işleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi. İstinat duvarı çalışması tamamlanarak güzergâh daha güvenilir hale getirilirken yol düzenlemesi de gerçekleştirildi. İnşallah hizmetlerimiz, ihtiyaç ve öncelik sırasına göre şehrimizin her noktasında artarak devam edecek” dedi.