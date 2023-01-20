Başkan Özcan karne heyecanına ortak oldu

Nazilli’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, öğrencilere karnelerinin verilmesiyle tamamlandı. Başkan Özcan, yarıyılın ilk döneminde öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

15 günlük tatil öncesi öğrenciler büyük heyecan yaşadı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini alarak tatile girdi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nazilli’de de yaklaşık 30 bin öğrenci ve 2 bin 350 öğretmen yarıyıl tatiline başladı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her dönem farklı okullarda düzenlenen karne töreni bu dönem Hasköy İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Hilmi Mete’nin yaptığı açılış konuşmasının ardından, Anasınıfı öğrencileri de dahil olmak üzere 150 öğrenciye, protokol üyeleri tarafından tek tek karne ve hediyeleri teslim edildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden güzel gösterilerin sunumu protokol üyeleri ve izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Okul öğrencilerinin gösterilerini sunmalarının ardından, Nazilli Belediyesi tarafından kurulan stantda tatilin en tatlı hediyesini almak için sıraya giren öğrencilere Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan çikolata dolu poşetleri verdi.

Karne heyecanlarını kendileri ile yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Özcan, “Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Onlar geleceğimizin teminatıdır. Tüm öğrencilerimizin yarıyıl tatilini verimli bir sürece dönüştürmelerini temenni ediyor, sağlıklı başarılı ve huzurlu bir tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.

Törene Nazilli İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Caner Özkul, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.