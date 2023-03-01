Başkan Özcan, Kahvederesi’ndeki çalışmaları inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kahvederesi Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek yapımı süren dere yatağı düzenleme çalışmalarını inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan beraberinde Kahvederesi Mahalle Muhtarı Erol Karakuş, Kozdere Mahalle Muhtarı Ahmet Güler, Aşağı Yakacık Mahalle Muhtarı Muammer Fidan, Demirciler Mahalle Muhtarı Mesut Arı, Haydarlı Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk, Ketenova Mahalle Muhtarı İsmail Güler ile birlikte Kahvederesi Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı devam eden dere yatağı düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalarda aşırı yağışlarda taşkınların meydana geldiği ve oluşan birikintiler nedeniyle vatandaşların mağduriyetine yol açan dere yatağının çevresine istinat duvarı yapıldı.

Merkezden uzak mahallelerin tamamında eksiklerin bir bir tespit edilerek giderileceğini kaydeden Başkan Özcan; “Öncelikle Kahvederesi Mahallemize hayırlı olsun diyorum. Merkezden uzak noktalardaki mahallelerimizde yapılacak işleri bir bir tespit ediyoruz. Gerek Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) gerek belediyemiz, el birliği ile vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını çözüyoruz. Bu noktada gösterdikleri emekten dolayı sayın muhtarımıza köy halkımıza, YİKOB yetkililerimize, valimize, milletvekillerimize ve belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi’ne teşekkür eden Kahvederesi Mahalle Muhtarı Erol Karakuş; “Dere yatağının düzenlenmesinde Kürşat Başkanımızın emeği büyük. Bizler için büyük bir sıkıntıydı. YİKOB ve belediyemizin çalışmaları sayesinde bir olmazsa olmazı başardık. Allah başkanımızdan razı olsun” sözlerini kaydetti.