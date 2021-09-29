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Başkan Özcan İtfaiye Haftası’nı kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

AYDIN 29.09.2021, 11:27
Başkan Özcan İtfaiye Haftası’nı kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 25 Eylül- 1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Çalışmalarından dolayı itfaiye erlerine teşekkür ederek çiçek takdiminde bulunan Belediye Başkanı Özcan; “Zor günleri kolay kıldınız. Yaşadığımız zor günleri sizlerle birlikte atlattık. Emeklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Nazilli halkı adına sizlere sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Türkiye genelinde çıkan yangınlarda itfaiyeciliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Başkan Özcan; “Sizler çalışırken hayatınızı ortaya koyuyorsunuz. Bizler, insanların canlarını mallarını emanet ettikleri bu şehrin emini olarak her zaman sizlerin yanında olduk. İlçemizde ve komşu ilçelerimizde çıkan yangınlarda birlikte çalıştık. Allah tekrar bizlere o acıları yaşatmasın. Yaşadığımız zor günlerde sizlerin değerini bir kez daha anladık. Haftanız kutlu olsun” dedi.

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