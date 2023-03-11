Başkan Özcan, “İstiklal Marşı Milli Mücadele ruhunun sembolüdür”

İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "İstiklal Marşı, Milli Mücadele ruhunun sembolüdür” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında, İstiklal Marşı’nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlık sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Özcan; "12 Mart, bayrağımız gibi bir milli kimlik sembolümüz olan İstiklâl Marşı’nın kabul edilişinin yıldönümü, ‘Milli mutabakat’ metnimiz 102 yıl önce TBMM tarafından kabul ve ilan edildi. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un, vatan toprakları işgal altındayken milli mücadele ruhu ile kaleme aldığı İstiklal Marşı, bizim şan ve şerefle dolu tarihimizi, umutla baktığımız geleceğimizi, uğruna canımızı hiç düşünmeden seve seve verdiğimiz istiklalimizi ifade eder. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir kahramanlık destanımızın anlatımı olan İstiklal Marşı, bu milletin tarihinin, kültürünün ve vicdanının hür ve gür sesidir. Bizler bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan vatanımıza sahip çıkıyor, geleceğimiz olan gençlere vatan sevgisini, milli mücadele, birlik ve beraberlik duygusunu aşılamak için üzerimize düşen en büyük görevin gereklerini yapıyoruz. Bu önemli günün yıldönümünde, bir asır söylemekten gurur duyduğumuz ve milletimizin binlerce asır boyunca söyleyeceği İstiklal Marşı’mızın kabulünün 102. Yılını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.