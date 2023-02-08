Başkan Özcan Hatay ve Elbistan’dan Nazilli’ye gelmek isteyen depremzedeler için 2 otobüs tahsis etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyespor’a ait 2 otobüsün Hatay ve Elbistan’daki vatandaşların Nazilli’ye getirilmesi için görevlendirildiğini duyurdu.

Aracın ivedilikle yola çıkarılacağını söyleyen Başkan Özcan, “Otobüslerimiz buradan malzeme ve AFAD gönüllüleri ile birlikte Hatay ve Elbistan’a yola çıkacak. Bölgeden Nazillimize gelmek isteyenler için araçlarımız orada hazır bulunacak. Gönüllü arkadaşlarımız orada enkaz altındaki vatandaşlarımıza yardım için hazır bulunacak. Burada büyük bir emek ve güçlü bir birlik var. Allah herkesten razı olsun” dedi.