Başkan Özcan, “Direnen Filistin” sergisine katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Meydanı’nda düzenlenen ’Direnen Filistin’ fotoğraf sergisine katıldı.

Programa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi oarti temsilcileri sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kudüs’ün yalnızca İslam coğrafyasının değil tüm insanlığın meselesi olduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Tıpkı Doğu Türkistan’da olduğu gibi, tıpkı diğer coğrafyalarda olduğu gibi Türk milleti var olduğu ilk günden bu yana hep mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur. Doğu Türkistan’da yaşanan zulmün gözler önüne serildiği bir sergiye de ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Basın mensupları yapılan zulümleri fotoğraflarken hayatlarını ortaya koyuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Özgür basın; toplumun gözü, kulağı ve aynı zamanda vicdanıdır. Katkılarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tüm Nazilli halkını sergiye davet eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise “Acıları tarif etmek, tanımlamak, Filistin’in haksız işgal edilen topraklarına direnen halka karşı millet olarak yürekten destek vermekteyiz. Zulme sonuna kadar isyan etmekte, acılarını yürekten paylaşmaktayız. Bugün bu organizasyon ile sergiyi ziyaret eden vatandaşlarımız acıların tarifini yüreklerinde bulacaklardır. Kıymetli Nazillili vatandaşlarımızı sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu serginin hazırlanmasında ve bu zulmün dünyaya duyurulmasında emeği geçen tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Orada hayatının kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.