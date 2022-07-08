Başkan Özcan çalışmaları yerinde inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yeraltı Otopark ve Meydan Projesi’ni inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; İstasyon Meydanı’nda 3 bin 100 metrekare yeraltı otoparkı ve 6 bin 500 metrekarelik Meydan Projesi’ni yerinde inceledi. Ciddi maliyet artışlarına rağmen belirlenen tarihte projenin tamamlanacağını belirten Başkan Özcan, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu hanımefendiye, değerli ekip arkadaşlarına, bizle beraber faaliyet yürüten arkadaşlarımıza ve esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Güzide bir merkez oldu. Ciddi maliyet artışları var. Dörde beşe katlayan artışlar var. Ona rağmen taahhütlerini hızla ve süresinde yerine getiriyorlar” diye konuştu.

Projenin tamamlanmasının ardından yapım sürecinde esnafın yaşadığı zorluğun telafi edileceğini belirten Özcan, “Tabi ki büyük yapılar yaparken esnafımızın yaşadığı zorluklar söz konusudur. Ancak süreç tamamlandığında güzellikler zorlukları unutturacaktır ve fazlasıyla telafi edecektir diye düşünüyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize hem ablalık hem de belediyecilik noktasında büyük önderlik yapıyor. Nazillimizde sel, yangın oluyor. İyi günde, kötü günde iftar yemeklerinde beraberdik. Vatandaşlarımıza zorlu günlerde gıda paketlerini dağıtırken beraberdik. Biz yaptığımızda onlar, onlar yaptığında biz katılıyoruz. Çalışmaları hep birlikte yapıyoruz. Böylesine güzel tesisler Nazillimize kazandırıldıkça inşallah Nazilli ilerde Atamızın da vaat ettiği il olma noktasına hızlıca ulaşacaktır diye düşünüyorum” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.