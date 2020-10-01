Başkan Özcan asırlık çınarları unutmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 100 yaşındaki Nazlı Balli ve Zarife Çetin ile 84 yaşındaki Muharrem Çevik ve eşini evlerinde ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla asırlık çınarları evlerinde ziyaret etti. İlk olarak Yıldıztepe Mahallesi’nde ikamet eden 1920 doğumlu Nazlı Balli’ye sürpriz yapan Başkan Özcan, “Allah’ım sizlere sağlık sıhhat versin. Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Bugün burada sizlerle bir arada olmak bizim için büyük mutluluk” diyerek çiçek takdiminde bulundu.

Ardından Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 100 yaşındaki Zarife Çetin ile 84 yaşındaki Muharrem Çevik ve eşini Şirinevler Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Özcan; “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde ilçemizdeki asırlık çınarlarımızı ziyaret ettik. Bir asırdır tarihe tanıklık eden yaşlılarımıza kırk yıl hatrı olsun diye kahve ve nazarlık hediye ettik. Uzun yaşam şehri Nazillimizde 100 yaşını aşmış, sağlıklı ve hala neşesi yerinde olan yaşlılarımızı görmek bizim için mutluluk kaynağı” ifadelerini kullandı.